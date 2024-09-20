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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Водитель заснул за рулем и столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Чоп

Водитель заснул за рулем и столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Чоп

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 14:08  •  3128 просмотра

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На трассе Киев-Чоп произошла авария: водитель Volkswagen заснул за рулем и столкнулся с грузовиком MAN. 51-летний мужчина из Сумщины получил травмы и был доставлен в больницу.

На трассе Киев-Чоп на днях произошло ДТП: водитель Volkswagen заснул за рулем и столкнулся с грузовиком MAN, водителя легкового автомобиля госпитализировали, сообщили в пятницу в ГУНП в Киевской области в Telegram, пишет УНН.

Детали

На днях в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп произошла авария с пострадавшим водителем.

Как предварительно установили правоохранители, 51-летний водитель Volkswagen, житель Сумщины, заснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком MAN.

В результате ДТП, водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства ДТП.

ДТП на Столичному шосе: 14 постраждалих, зокрема і дитина 17 сентября 2024, 11:10 • 22040 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
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