Водитель заснул за рулем и столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Чоп
Киев • УНН
На трассе Киев-Чоп произошла авария: водитель Volkswagen заснул за рулем и столкнулся с грузовиком MAN. 51-летний мужчина из Сумщины получил травмы и был доставлен в больницу.
На трассе Киев-Чоп на днях произошло ДТП: водитель Volkswagen заснул за рулем и столкнулся с грузовиком MAN, водителя легкового автомобиля госпитализировали, сообщили в пятницу в ГУНП в Киевской области в Telegram, пишет УНН.
Детали
На днях в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп произошла авария с пострадавшим водителем.
Как предварительно установили правоохранители, 51-летний водитель Volkswagen, житель Сумщины, заснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком MAN.
В результате ДТП, водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства ДТП.
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