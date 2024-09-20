Водитель заснул за рулем и столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Чоп

На трассе Киев-Чоп на днях произошло ДТП: водитель Volkswagen заснул за рулем и столкнулся с грузовиком MAN, водителя легкового автомобиля госпитализировали, сообщили в пятницу в ГУНП в Киевской области в Telegram, пишет УНН.

Детали

На днях в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп произошла авария с пострадавшим водителем.

Как предварительно установили правоохранители, 51-летний водитель Volkswagen, житель Сумщины, заснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком MAN.

В результате ДТП, водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства ДТП.

ДТП на Столичному шосе: 14 постраждалих, зокрема і дитина