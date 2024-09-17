ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

В Киеве в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса 14 человек пострадали, девять из них госпитализировали, в том числе и ребенка. Водитель легковушки погибла. Об этом во вторник сообщили в КГГА, передает УНН.

По состоянию на 13:45 пятерым пассажирам медики оказали помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы. Среди госпитализированных - в частности, водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок - говорится в сообщении КГГА.

Спасатели деблокировали тело погибшей водительницы легкового авто.

На месте работают все экстренные службы, в частности медики.

Из-за ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта в направлении ул. Академика Заболотного.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.