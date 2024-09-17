ДТП на Столичному шосе: 14 постраждалих, зокрема і дитина
Київ • УНН
На Столичному шосе в Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус. 14 людей постраждали, 9 госпіталізовано, водійка легковика загинула. Серед постраждалих - дитина, рух на шосе ускладнений.
У Києві внаслідок ДТП за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса 14 людей постраждали, дев'ятьох із них госпіталізували, зокрема і дитину. Водійка легковика загинула. Про це у вівторок повідомили в КМДА, передає УНН.
Станом на 13:45 п'ятьом пасажирам медики надали допомогу на місці, ще дев'ятьох постраждалих госпіталізували в медзаклади столиці. Серед госпіталізованих – зокрема, водій пасажирського транспортного засобу та одна дитина
Рятувальники деблокували тіло загиблої водійки легкового авто.
На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.
Через ДТП на Столичному шосе ускладнений рух транспорту в напрямку вул. Академіка Заболотного.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса.