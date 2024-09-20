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Водій заснув за кермом та зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ-Чоп

Водій заснув за кермом та зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ-Чоп

Київ • УНН

 • 13270 перегляди

На трасі Київ-Чоп сталася аварія: водій Volkswagen заснув за кермом та зіткнувся з вантажівкою MAN. 51-річний чоловік із Сумщини отримав травми та був доставлений до лікарні.

На трасі Київ-Чоп днями сталася ДТП: водій Volkswagen заснув за кермом та зіткнувся з вантажівкою MAN, водія легкового автомобіля госпіталізували, повідомили у п'ятницю у ГУНП в Київській області у Telegram, пише УНН.

Деталі

Днями до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Київ-Чоп сталась аварія з потерпілим водієм.

Як попередньо встановили правоохоронці, 51-річний водій Volkswagen, житель Сумщини, заснув за кермом та допустив зіткнення з вантажівкою MAN.

У результаті ДТП, кермувальник легковика зазнав тілесних ушкоджень та був доставлений до лікарні.

Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП.

ДТП на Столичному шосе: 14 постраждалих, зокрема і дитина 17.09.24, 14:10 • 22455 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
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kyivКиїв

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