Во Вьетнаме проходят парламентские выборы с доминированием компартии
Киев • УНН
Более 90% кандидатов в парламент являются членами Коммунистической партии. Новый состав собрания должен утвердить высших должностных лиц страны уже в начале апреля.
Во Вьетнаме десятки миллионов граждан голосуют на выборах в Национальное собрание, где подавляющее большинство кандидатов выдвинуто Коммунистической партией. По данным избирательного совета страны, почти 93% из 864 кандидатов являются членами партии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
На пятилетних выборах планируется избрать 500 депутатов парламента и представителей местных советов. Независимые кандидаты составляют лишь около 7,5% от общего числа, что меньше, чем на предыдущих выборах. Коммунистическая партия, которая десятилетиями управляет страной, в настоящее время контролирует около 97% мест в парламенте.
Новых лидеров могут утвердить в апреле
Однопалатный парламент имеет ограниченные возможности влияния на ключевые политические решения, однако иногда корректирует законопроекты. Результаты голосования планируют объявить 23 марта, а первое пленарное заседание нового состава парламента должно состояться в начале апреля.
Ожидается, что во время этой сессии депутаты утвердят кандидатуры на высшие государственные должности, предварительно определенные руководством партии. В частности, генеральный секретарь Коммунистической партии То Лам может одновременно возглавить и государство, что приблизит политическую модель Вьетнама к системе управления Китая.
