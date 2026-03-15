$44.1650.96
ukenru
15 марта, 00:18
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
4.1м/с
36%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
То Лам
Ольга Фреймут
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 22746 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 29891 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 25681 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 39566 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 62050 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Северный поток
Дипломатка

Во Вьетнаме проходят парламентские выборы с доминированием компартии

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Более 90% кандидатов в парламент являются членами Коммунистической партии. Новый состав собрания должен утвердить высших должностных лиц страны уже в начале апреля.

Во Вьетнаме проходят парламентские выборы с доминированием компартии
Фото: Reuters

Во Вьетнаме десятки миллионов граждан голосуют на выборах в Национальное собрание, где подавляющее большинство кандидатов выдвинуто Коммунистической партией. По данным избирательного совета страны, почти 93% из 864 кандидатов являются членами партии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На пятилетних выборах планируется избрать 500 депутатов парламента и представителей местных советов. Независимые кандидаты составляют лишь около 7,5% от общего числа, что меньше, чем на предыдущих выборах. Коммунистическая партия, которая десятилетиями управляет страной, в настоящее время контролирует около 97% мест в парламенте.

Новых лидеров могут утвердить в апреле

Однопалатный парламент имеет ограниченные возможности влияния на ключевые политические решения, однако иногда корректирует законопроекты. Результаты голосования планируют объявить 23 марта, а первое пленарное заседание нового состава парламента должно состояться в начале апреля.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ожидается, что во время этой сессии депутаты утвердят кандидатуры на высшие государственные должности, предварительно определенные руководством партии. В частности, генеральный секретарь Коммунистической партии То Лам может одновременно возглавить и государство, что приблизит политическую модель Вьетнама к системе управления Китая.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
То Лам
Вьетнам
Reuters
Китай