У В’єтнамі проходять парламентські вибори з домінуванням компартії
Київ • УНН
Понад 90% кандидатів до парламенту є членами Комуністичної партії. Новий склад зборів має затвердити вищих посадових осіб країни вже на початку квітня.
У В’єтнамі десятки мільйонів громадян голосують на виборах до Національних зборів, де переважна більшість кандидатів висунута Комуністичною партією. За даними виборчої ради країни, майже 93% із 864 кандидатів є членами партії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
На п’ятирічних виборах планується обрати 500 депутатів парламенту та представників місцевих рад. Незалежні кандидати становлять лише близько 7,5% від загальної кількості, що менше, ніж на попередніх виборах. Комуністична партія, яка десятиліттями керує країною, нині контролює близько 97% місць у парламенті.
Нових лідерів можуть затвердити у квітні
Однопалатний парламент має обмежені можливості впливу на ключові політичні рішення, однак іноді коригує законопроєкти. Результати голосування планують оголосити 23 березня, а перше пленарне засідання нового складу парламенту має відбутися на початку квітня.
Очікується, що під час цієї сесії депутати затвердять кандидатури на найвищі державні посади, попередньо визначені керівництвом партії. Зокрема, генеральний секретар Комуністичної партії То Лам може одночасно очолити й державу, що наблизить політичну модель В’єтнаму до системи управління Китаю.
