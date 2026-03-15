Головна
У В’єтнамі проходять парламентські вибори з домінуванням компартії

Київ • УНН

 • 2530 перегляди

Понад 90% кандидатів до парламенту є членами Комуністичної партії. Новий склад зборів має затвердити вищих посадових осіб країни вже на початку квітня.

Фото: Reuters

У В’єтнамі десятки мільйонів громадян голосують на виборах до Національних зборів, де переважна більшість кандидатів висунута Комуністичною партією. За даними виборчої ради країни, майже 93% із 864 кандидатів є членами партії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На п’ятирічних виборах планується обрати 500 депутатів парламенту та представників місцевих рад. Незалежні кандидати становлять лише близько 7,5% від загальної кількості, що менше, ніж на попередніх виборах. Комуністична партія, яка десятиліттями керує країною, нині контролює близько 97% місць у парламенті.

Нових лідерів можуть затвердити у квітні

Однопалатний парламент має обмежені можливості впливу на ключові політичні рішення, однак іноді коригує законопроєкти. Результати голосування планують оголосити 23 березня, а перше пленарне засідання нового складу парламенту має відбутися на початку квітня.

Фото: Reuters

Очікується, що під час цієї сесії депутати затвердять кандидатури на найвищі державні посади, попередньо визначені керівництвом партії. Зокрема, генеральний секретар Комуністичної партії То Лам може одночасно очолити й державу, що наблизить політичну модель В’єтнаму до системи управління Китаю.

