Во Львове во время утренней атаки ранения получили мужчина и женщина - ОВА

Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Председатель РВА подтвердил попадание в объект инфраструктуры во Львове. По его данным сейчас продолжается пожар.

В 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом. На месте работают все службы. проинформировал Козицкий

Напомним,

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о попадании по городу во время вражеской атаки. По его данным, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна.

По его информации, на регион летело более 10 ракет, есть попадания в объект инфраструктуры.

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