У Львові під час ранкової атаки поранення отримали чоловік та жінка – ОВА

Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

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Голова РВА підтвердив влучання в об’єкт інфраструктури у Львові. За його даними нині триває пожежа.

У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч. На місці працюють всі служби. поінформував Козицький

Нагадаємо

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про влучання по місту під час ворожої атаки. За його даними, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.

За його інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Полтавщина вночі зазнала ворожої атаки, є влучання у складське приміщення - ОВА