Полтавщина вночі зазнала ворожої атаки, є влучання у складське приміщення - ОВА
Київ • УНН
Склад у Миргородському районі Полтавської області в Україні зазнав ворожої атаки і загорівся в ніч на 15 лютого. Жертв і постраждалих немає.
Полтавська область у ніч на 15 лютого зазнала ворожої атаки, є влучання у складське приміщення у Миргородському районі, сталася пожежа, без постраждалих, повідомив у четвер голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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"Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 кв. м. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомив Пронін у Telegram.
У Запоріжжі попередньо є влучання по об'єкту інфраструктури, є поранений - ОВА15.02.24, 07:39 • 31592 перегляди