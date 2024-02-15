Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА

Полтавская область в ночь на 15 февраля подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение в Миргородском районе, произошел пожар, без пострадавших, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это вызвало пожар на площади 100 кв. м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Пронин в Telegram.

В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА