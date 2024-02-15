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Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА

Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 05:53  •  3885 просмотра

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Склад в Миргородском районе Полтавской области в Украине подвергся вражеской атаке и загорелся в ночь на 15 февраля. Жертв и пострадавших нет.

Полтавская область в ночь на 15 февраля подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение в Миргородском районе, произошел пожар, без пострадавших, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это вызвало пожар на площади 100 кв. м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Пронин в Telegram.

В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА15 февраль 2024, 05:39 • 17320 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavaПолтава
zaporozheЗапорожье
Полтавщина вночі зазнала ворожої атаки, є влучання у складське приміщення - ОВА
Poltava region undergoes enemy attack at night, warehouse hit - OVA
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Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА

Склад в Миргородском районе Полтавской области в Украине подвергся вражеской атаке и загорелся в ночь на 15 февраля. Жертв и пострадавших нет.

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