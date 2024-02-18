Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА
Киев • УНН
Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.
В ночь на 18 февраля на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв, который вызвал пожар, пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются, сообщил в воскресенье председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв. Начался пожар. Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет
По его словам, на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются, указал Козицкий.
Во Львове восстановили электроснабжение для всех потребителей, которые были обесточены из-за ракетной атаки рф16 февраля 2024, 09:02 • 21538 просмотров
Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА
Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.
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