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Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 10:12  •  13716 просмотра

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Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.

В ночь на 18 февраля на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв, который вызвал пожар, пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются, сообщил в воскресенье председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН

Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв. Начался пожар. Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет

- написал Козицкий в соцсетях.

По его словам, на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются, указал Козицкий. 

Во Львове восстановили электроснабжение для всех потребителей, которые были обесточены из-за ракетной атаки рф16 февраля 2024, 09:02 • 21538 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.

Общество •   •  13716 просмотра
Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский

За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.

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На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский

Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.

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Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

ВС ВС Украины предупредили о предположительно управляемой ракете в направлении города Днепр.

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ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

Российский пилот направил свой сбитый истребитель на гражданские населенные пункты в оккупированной Луганской области Украины, что могло привести к человеческим жертвам.

Война •   •  26158 просмотра
россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.

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россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW

Российские войска впервые смогли установить временное локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха во время наступления на Авдеевку Донецкой области.

Война •   •  25021 просмотра
рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW

Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных

Двое погибших и четверо спасенных после российской бомбардировки в Купянске Харьковской области.

Война •   •  23291 просмотра
Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных

россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения

Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.

Война •   •  22782 просмотра
россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения

США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины

США перечислили Эстонии около $500 тыс. конфискованных российских активов, чтобы помочь Украине с ремонтом поврежденной в результате российских атак электросети.

Война •   •  25870 просмотра
США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины