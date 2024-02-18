Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

В ночь на 18 февраля на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв, который вызвал пожар, пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются, сообщил в воскресенье председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв. Начался пожар. Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет - написал Козицкий в соцсетях.

По его словам, на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются, указал Козицкий.

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