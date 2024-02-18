У Львові вночі на об’єкті промисловості пролунав вибух - ОВА
Київ • УНН
Вночі на промисловому об'єкті у Львові стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа, але ніхто не постраждав, і слідчі працюють над встановленням причин вибуху.
У ніч на 18 лютого на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух, який причинив пожежу, постраждалих немає. Причини вибуху встановлюють, повідомив у неділю голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Сьогодні о 04:00 на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа. Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає
За його словами, на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють, вказав Козицький.
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