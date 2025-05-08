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Во Львове 9 мая подпишут учредительные документы для спецтрибунала по агрессии рф против Украины

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

9 мая во Львове подпишут учредительные документы для создания спецтрибунала по агрессии рф. Имплементация будет происходить на площадке Совета Европы, трибунал может заработать уже в следующем году.

Во Львове 9 мая подпишут учредительные документы для спецтрибунала по агрессии рф против Украины

9 мая во Львове состоится подписание учредительных документов, открывающих путь к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мудрая напомнила, что в конце марта международная коалиция, из более 40 стран, завершила свою двухлетнюю работу над созданием специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины.

Результатом стала наработка учредительных документов по трибуналу, в том числе устав трибунала. Полный текст был сформирован и завтра, 9 мая, во Львове состоится мероприятие на высоком уровне, на уровне министров иностранных дел, где, собственно, и будет выражена политическая поддержка создания спецтрибунала

- отметила Мудрая

То есть мы ожидаем с этого месяца запуск работы по созданию спецтрибунала. То есть имплементацию всего того, что наработала рабочая группа в течение двух лет

- добавила заместитель министра юстиции.

По ее словам, имплементация работы будет происходить на площадке Совета Европы, ведь она и будет имплементировать все эти учредительные документы и создавать трибунал. А сам спецтрибунал может заработать уже в следующем году.

В этом году, как я сказала, мы завершаем юридическое оформление и Совет Европы начнет формировать спецтрибунал, набирать судей, секретариат, прокуроров, внедрять правила, процедуры, регламенты работы. Но главное — это наступление несправедливости для тех, кто совершает преступление против Украины. И это неизбежно

- пояснила Мудрая.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что в ближайшее время стоит ожидать принятия конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала за преступление агрессии против Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

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