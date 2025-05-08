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У Львові 9 травня підпишуть установчі документи для спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

Київ • УНН

 • 2830 перегляди

9 травня у Львові підпишуть установчі документи для створення спецтрибуналу щодо агресії рф. Імплементація відбуватиметься на майданчику Ради Європи, трибунал може запрацювати вже наступного року.

У Львові 9 травня підпишуть установчі документи для спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

9 травня, у Львові відбудеться підписання установчих документів, які відкривають шлях до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Мудра нагадала, що в кінці березня міжнародна коаліція, з понад 40 країн, завершила свою дворічну роботу  над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Результатом стало напрацювання установчих документів щодо трибуналу, в тому числі статут трибуналу. Повний текст був сформований і завтра, 9 травня, у Львові відбудеться захід на високому рівні, на рівні міністрів закордонних справ, де, власне, і буде виражена політична підтримка створення спецтрибуналу

- зазначила Мудра

Тобто ми очікуємо з цього місяця запуск роботи по створенню спецтрибуналу. Тобто імплементацію всього того, що напрацювала робоча група протягом двох років

- додала заступниця міністра юстиції.

За її словами, імплементація роботи буде відбуватися на майданчику Ради Європи, адже вона і буде імплементувати всі ці установчі документи і створювати трибунал. А сам спецтрибунал може запрацювати вже наступного року.

Цього року, як я сказала, ми завершуємо юридичне оформлення і Рада Європи почне формувати спецтрибунал, набирати суддів, секретаріат, прокурорів, впроваджувати правила, процедури, регламенти роботи. Але головне — це настання несправедливості для тих, хто вчиняє злочин проти України. І це неминуче

- пояснила Мудра.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначав, що найближчим часом варто очікувати ухвалення конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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