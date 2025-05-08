У Львові 9 травня підпишуть установчі документи для спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

9 травня, у Львові відбудеться підписання установчих документів, які відкривають шлях до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в ефірі телемарафону, передає УНН.

Мудра нагадала, що в кінці березня міжнародна коаліція, з понад 40 країн, завершила свою дворічну роботу над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Результатом стало напрацювання установчих документів щодо трибуналу, в тому числі статут трибуналу. Повний текст був сформований і завтра, 9 травня, у Львові відбудеться захід на високому рівні, на рівні міністрів закордонних справ, де, власне, і буде виражена політична підтримка створення спецтрибуналу

Тобто ми очікуємо з цього місяця запуск роботи по створенню спецтрибуналу. Тобто імплементацію всього того, що напрацювала робоча група протягом двох років

За її словами, імплементація роботи буде відбуватися на майданчику Ради Європи, адже вона і буде імплементувати всі ці установчі документи і створювати трибунал. А сам спецтрибунал може запрацювати вже наступного року.

Цього року, як я сказала, ми завершуємо юридичне оформлення і Рада Європи почне формувати спецтрибунал, набирати суддів, секретаріат, прокурорів, впроваджувати правила, процедури, регламенти роботи. Але головне — це настання несправедливості для тих, хто вчиняє злочин проти України. І це неминуче