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Внезапная смена лидера: в Польше обнародовали поздний экзит-пол

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Согласно late poll, Кароль Навроцкий получает 50,7% голосов, а Рафал Тшасковский – 49,3%. Явка составила 71,7%, что может стать самой высокой за 30 лет.

Внезапная смена лидера: в Польше обнародовали поздний экзит-пол

Во втором туре президентских выборов в Польше кандидат Кароль Навроцкий получает 50,7% голосов, тогда как его оппонент Рафал Тшасковский - 49,3%. Об этом свидетельствуют результаты позднего опроса, информирует УНН со ссылкой на Wyborcza.

Детали

Отмечается, что разница между кандидатами составляет 1,4 процентного пункта, тогда как статистическая погрешность этого опроса - 1 пункт. В то же время данные предварительного exit poll, обнародованного после закрытия участков, показывали преимущество Тшасковского - 50,3% против 49,7% у Навроцкого.

Явка избирателей, по данным late poll, составила 71,7% - немного меньше, чем в данных exit poll (72,8%). Однако это может стать самой высокой явкой на президентских выборах в Польше за последние три десятилетия. 

Опрос late poll базируется на результатах с 50% случайно выбранных избирательных участков, где Ipsos проводил свое исследование. Ожидается, что ночью будет обнародован обновленный опрос на основе 90% участков - его опубликуют около 1:00. Погрешность в финальной оценке составит всего 0,5 процентного пункта.

Напомним

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 18 мая. Наибольшую поддержку избирателей получили Рафал Тшасковский (31,36%) и Кароль Навроцкий (29,54%). Именно эти кандидаты вышли во второй тур.

В воскресенье, 01 июня в Польше завершился второй тур президентских выборов. По данным экзитпола, Рафал Тшасковский набрал 50,3% голосов, а его соперник Кароль Навроцкий - 49,7%.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Польша
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