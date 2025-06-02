Раптова зміна лідера: у Польщі оприлюднили пізній екзит-пол

У другому турі президентських виборів у Польщі кандидат Кароль Навроцький отримує 50,7% голосів, тоді як його опонент Рафал Тшасковський - 49,3%. Про це свідчать результати пізнього опитування, інформує УНН з посиланням на Wyborcza.

Деталі

Зазначається, що різниця між кандидатами становить 1,4 процентного пункту, тоді як статистична похибка цього опитування - 1 пункт. Водночас дані попереднього exit poll, оприлюдненого після закриття дільниць, показували перевагу Тшасковського - 50,3% проти 49,7% у Навроцького.

Явка виборців, за даними late poll, склала 71,7% - трохи менше, ніж у даних exit poll (72,8%). Проте це може стати найвищою явкою на президентських виборах у Польщі за останні три десятиліття.

Опитування late poll базується на результатах із 50% випадково обраних виборчих дільниць, де Ipsos проводив своє дослідження. Очікується, що вночі буде оприлюднене оновлене опитування на основі 90% дільниць - його опублікують близько 1:00. Похибка у фінальній оцінці становитиме лише 0,5 процентного пункту.

Нагадаємо

Перший тур президентських виборів у Польщі пройшов 18 травня. Найбільшу підтримку виборців отримали Рафал Тшасковський (31,36%) та Кароль Навроцький (29,54%). Саме ці кандидати вийшли до другого туру.

У неділю, 01 червня у Польщі завершився другий тур президентських виборів. За даним екзитполу, Рафал Тшасковський набрав 50,3% голосів, а його суперник Кароль Навроцький - 49,7%.