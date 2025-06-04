ВМС ВСУ: россия держит два ракетоносителя в Черном море
Киев • УНН
В акватории Черного моря находятся вражеские корабли с ракетами типа "Калибр", общий залп составляет до 12 ракет. Угроза обстрела для Украины сохраняется.
В акватории Черного моря находятся вражеские корабли с ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет, угроза обстрела для Украины сохраняется. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 04.06.2025 в Черном море зафиксированы ракетоносители с общим залпом до 12 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей.
В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили:в Черное море – 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;в Азовское море – 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.
Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации для контроля прекращения огня на море17.03.25, 17:31 • 140188 просмотров