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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 14061 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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ВМС ЗСУ: росія тримає два ракетоносії в Чорному морі

Київ • УНН

 • 368 перегляди

В акваторії Чорного моря знаходяться ворожі кораблі з ракетами типу "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет. Загроза обстрілу для України зберігається.

ВМС ЗСУ: росія тримає два ракетоносії в Чорному морі

В акваторії Чорного моря перебувають ворожі кораблі з ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить до 12 ракет, загроза обстрілу для України зберігається. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).  

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 04.06.2025 в Чорному морі зафіксовано ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських кораблів.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Євросоюз планує створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз та захисту інфраструктури Чорноморського регіону. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам регіону.

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі17.03.25, 17:31 • 140188 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Збройні сили України
Європейський Союз
Чорне море
Босфор
Україна
Brent Oil
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