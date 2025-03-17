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Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Київ • УНН

 • 139888 перегляди

Андрій Єрмак закликав Міжнародну морську організацію допомогти Україні контролювати припинення вогню на морі. Також він наголосив на важливості протидії російському тіньовому флоту.

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. У зустрічі також узяв участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Керівник Офісу Президента поінформував про домовленості, яких досягли українська та американська делегації в Джидді, зокрема стосовно 30-денного режиму припинення вогню. Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації щодо контролю припинення вогню на морі та забезпечення вільного судноплавства.

Єрмак окремо розповів про постійні російські обстріли портової інфраструктури Одещини. Атаки з боку рф дестабілізують глобальні ланцюги постачання та загрожують продовольчій безпеці. Він закликав Міжнародну морську організацію регулярно інформувати світ про російські злочини проти української портової інфраструктури.

Очільник Офісу Глави держави також закликав запровадити посилені заходи з протидії російському тіньовому флоту.

Крім того, під час зустрічі обговорили роботу чорноморського "зернового коридору" в умовах постійних обстрілів з боку країни-агресорки.

Арсеніо Домінгес наголосив, що Міжнародна морська організація продовжить підтримувати принципи вільного судноплавства та безпеки екіпажів у Чорному морі.

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