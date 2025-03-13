Перемир'я на 30 днів: в Офісі Президента назвали два сценарії розвитку подій

Якщо росія відмовиться від 30-ти денного перемирʼя — це продемонструє її небажання до миру, а якщо погодиться — буде створений механізм контролю за дотриманням вогню. Про це сказав радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко в етері телемарафону, передає УНН.

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Лещенко підкреслив, що США та Україна мають спільне бачення, і якщо рф не погодиться на перемирʼя, це може призвести до введення санкцій і більш рішучих дій з боку міжнародної спільноти.

Якщо росія прийме, то чітко домовлено, що має бути створений механізм контролю за дотриманням вогню, тому що в нинішніх умовах це не стільки вогонь, скільки робота дронів. Треба контролювати роботу дронів, що набагато складніше, ніж контролювати роботу артилерії... Має бути протягом цього місяця напрацьована спільна дорожня карта, для того, щоб було бачення, як контролювати це перемирʼя надалі, а потім, в який спосіб Україна отримає гарантії, що ця війна не повториться - пояснив Лещенко.

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Як повідомляє Reuters, росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

За словами експертів, вимоги росії, імовірно, спрямовані не лише на формування можливої ​​угоди з Україною, а й на те, щоби стати основою угод з її західними прихильниками.