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Перемирие на 30 дней: в Офисе Президента назвали два сценария развития событий

Киев • УНН

 • 14670 просмотра

В ОП заявили, что отказ рф от перемирия продемонстрирует нежелание мира. В случае согласия будет создан механизм контроля за соблюдением огня, включая контроль за дронами.

Перемирие на 30 дней: в Офисе Президента назвали два сценария развития событий

Если россия откажется от 30-дневного перемирия - это продемонстрирует ее нежелание к миру, а если согласится - будет создан механизм контроля за соблюдением огня. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Лещенко подчеркнул, что США и Украина имеют общее видение, и если рф не согласится на перемирие, это может привести к введению санкций и более решительным действиям со стороны международного сообщества.

Если россия примет, то четко договорено, что должен быть создан механизм контроля за соблюдением огня, потому что в нынешних условиях это не столько огонь, сколько работа дронов. Надо контролировать работу дронов, что намного сложнее, чем контролировать работу артиллерии... Должна быть в течение этого месяца наработана общая дорожная карта, для того, чтобы было видение, как контролировать это перемирие в дальнейшем, а затем, каким образом Украина получит гарантии, что эта война не повторится

- пояснил Лещенко.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Как сообщает Reuters, россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

По словам экспертов, требования россии, вероятно, направлены не только на формирование возможного соглашения с Украиной, но и на то, чтобы стать основой соглашений с ее западными сторонниками.

Алина Волянская

Алина Волянская

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