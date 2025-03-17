Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации для контроля прекращения огня на море
Киев • УНН
Андрей Ермак призвал Международную морскую организацию помочь Украине контролировать прекращение огня на море. Также он отметил важность противодействия российскому теневому флоту.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Во встрече также принял участие заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Руководитель Офиса Президента проинформировал о договоренностях, достигнутых украинской и американской делегациями в Джидде, в частности, относительно 30-дневного режима прекращения огня. Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации по контролю прекращения огня на море и обеспечению свободного судоходства.
Ермак отдельно рассказал о постоянных российских обстрелах портовой инфраструктуры Одесской области. Атаки со стороны рф дестабилизируют глобальные цепи поставок и угрожают продовольственной безопасности. Он призвал Международную морскую организацию регулярно информировать мир о российских преступлениях против украинской портовой инфраструктуры.
Глава Офиса Главы государства также призвал ввести усиленные меры по противодействию российскому теневому флоту.
Кроме того, во время встречи обсудили работу черноморского "зернового коридора" в условиях постоянных обстрелов со стороны страны-агрессора.
Арсенио Домингес подчеркнул, что Международная морская организация продолжит поддерживать принципы свободного судоходства и безопасности экипажей в Черном море.
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