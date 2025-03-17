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Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации для контроля прекращения огня на море

Киев • УНН

 • 139879 просмотра

Андрей Ермак призвал Международную морскую организацию помочь Украине контролировать прекращение огня на море. Также он отметил важность противодействия российскому теневому флоту.

Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации для контроля прекращения огня на море

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Во встрече также принял участие заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Руководитель Офиса Президента проинформировал о договоренностях, достигнутых украинской и американской делегациями в Джидде, в частности, относительно 30-дневного режима прекращения огня. Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации по контролю прекращения огня на море и обеспечению свободного судоходства.

Ермак отдельно рассказал о постоянных российских обстрелах портовой инфраструктуры Одесской области. Атаки со стороны рф дестабилизируют глобальные цепи поставок и угрожают продовольственной безопасности. Он призвал Международную морскую организацию регулярно информировать мир о российских преступлениях против украинской портовой инфраструктуры.

Глава Офиса Главы государства также призвал ввести усиленные меры по противодействию российскому теневому флоту.

Кроме того, во время встречи обсудили работу черноморского "зернового коридора" в условиях постоянных обстрелов со стороны страны-агрессора.

Арсенио Домингес подчеркнул, что Международная морская организация продолжит поддерживать принципы свободного судоходства и безопасности экипажей в Черном море.

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