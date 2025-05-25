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ВМС ВСУ: россия держит два ракетоносителя в Черном море

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В акватории Черного моря зафиксированы вражеские корабли с ракетами типа «Калибр», общий залп составляет до 12 ракет. Угроза обстрела для Украины сохраняется.

ВМС ВСУ: россия держит два ракетоносителя в Черном море

В акватории Черного моря зафиксированы вражеские корабли с ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет, угроза обстрела для Украины сохраняется. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 25.05.2025 в Черном море зафиксированы ракетоносители с общим залпом до 12 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

путин хочет иметь семь украинских регионов вместо четырех: отказ Трампа вдохновляет кремль25.05.25, 03:43 • 6590 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
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