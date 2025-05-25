ВМС ЗСУ: росія тримає два ракетоносії в Чорному морі
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожі кораблі з ракетами типу «Калібр», загальний залп становить до 12 ракет. Загроза обстрілу для України зберігається.
В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожі кораблі з ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить до 12 ракет, загроза обстрілу для України зберігається. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
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Зазначається, що станом на 06:00 25.05.2025 в Чорному морі зафіксовано ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських кораблів.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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