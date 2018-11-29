Владельцы айфонов смогут проверить "честность" елки в один клик

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для мобильных гаджетов iPhone от компании Apple разработано специальное программное обеспечение для Android, с помощью которого можно отследить законность происхождения срубленной ели. Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.

“Для удобства покупателей с целью проверки легальности происхождения новогодней красавицы государственным предприятием ”Лесной инновационно-аналитический центр“ разработано программное обеспечение для Android (yalynka.info — можно бесплатно установить с Google Play Market), с помощью которого каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки (вводить нужно только цифровой номер, без указания серии)”, - говорится в сообщении.

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Напомним, новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами — самоклеящимися этикетками. Эти средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование.

Как сообщал УНН, в этом году главные лесники страны планируют реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.

Ранее французы создали карманный гаджет для определения прочности и состава вина.

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Стоит отметить, что воскресенье, понедельник и вторник — 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 — в Украине выходные дни. Также выходной день — 25 декабря, когда отмечают Рождество по западному обряду.

Кстати, продажа билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря, откроют до 5 декабря 2018 года.

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