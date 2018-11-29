Власники айфонів зможуть перевірити "чесність" ялинки в один клік

“Для зручності покупців з метою перевірки легальності походження новорічної красуні державним підприємством „Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр“ розроблено програмне забезпечення для Android (yalynka.info — можна безкоштовно встановити з Google Play Market), за допомогою якого кожен покупець має можливість ознайомитися з походженням новорічної ялинки (вводити потрібно лише цифровий номер, без зазначення серії)”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами — самоклейними етикетками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, і тим самим унеможливлюється їх повторне використання.

Як повідомляв УНН, цього року головні лісники країни планують реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр.

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Варто зазначити, що неділя, понеділок і вівторок - 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року - в Україні вихідні дні. Також вихідний день - 25 грудня, коли відзначають Різдво за західним обрядом.

До речі, продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня, відкриють до 5 грудня 2018 року.