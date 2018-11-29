Власники айфонів зможуть перевірити "чесність" ялинки в один клік

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Для мобільних гаджетів iPhone від компанії Apple розроблено спеціальне програмне забезпечення для Android, за допомогою якого можна відслідкувати законність походження зрубаної ялинки. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України, передає УНН. 

“Для зручності покупців з метою перевірки легальності походження новорічної красуні державним підприємством „Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр“ розроблено програмне забезпечення для Android (yalynka.info — можна безкоштовно встановити з Google Play Market), за допомогою якого кожен покупець має можливість ознайомитися з походженням новорічної ялинки (вводити потрібно лише цифровий номер, без зазначення серії)”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами — самоклейними етикетками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, і тим самим унеможливлюється їх повторне використання.

Як повідомляв УНН, цього року головні лісники країни планують реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр.

Раніше французи створили кишеньковий гаджет для визначення міцності і складу вина.

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Варто зазначити, що неділя, понеділок і вівторок - 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року - в Україні вихідні дні. Також вихідний день - 25 грудня, коли відзначають Різдво за західним обрядом.

До речі, продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня, відкриють до 5 грудня 2018 року.

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