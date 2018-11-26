У Британії продають незвичайні ялинкові прикраси з алкогольною начинкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Великій Британії продаються ялинкові іграшки, наповнені віскі, джином і горілкою, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії-виробника продукту "Lakes Distillery".
Кожна іграшка містить близько 20 мл алкогольного напою.
Набір з 6 іграшок-куль обійдеться покупцеві в 19,9 фунтів стерлінгів (трохи більше 700 грн).
Якщо купувати окремо, то вартість однієї іграшки становитиме 11,9 фунтів стерлінгів (420 грн).
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Нагадаємо, винно-горілчана компанія Lakes Distillery випускала ялинкові іграшки, наповнені віскі, джином і горілкою, в минулому році теж.
За рік вартість іграшок істотно впала. Наприклад, в минулому році напередодні Нового року набір з 6 іграшок коштував 31,9 фунтів стерлінгів (1100 грн), вартість однієї іграшки становила 18,6 фунтів стерлінгів (660 грн).