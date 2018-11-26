В Британии продают необычные елочные украшения с алкогольной начинкой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Великобритании продаются елочные игрушки, наполненные виски, джином и водкой, передает УНН со ссылкой на сообщение компании-производителя продукта "Lakes Distillery".
Каждая игрушка содержит около 20 мл алкогольного напитка.
Набор из 6 игрушек-шаров обойдется покупателю в 19,9 фунтов стерлингов (чуть больше 700 грн).
Если покупать отдельно, то стоимость одной игрушки составит 11,9 фунтов стерлингов (420 грн).
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Напомним, винно-водочная компания Lakes Distillery выпускала елочные игрушки, наполненные виски, джином и водкой, в прошлом году тоже.
За год стоимость игрушек существенно упала. К примеру, в прошлом году в преддверии Нового года набор из 6 игрушек стоил 31,9 фунтов стерлингов (1100 грн), стоимость одной игрушки составляла 18,6 фунтов стерлингов (660 грн).