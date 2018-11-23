В “Гетьмане” не смогли прокомментировать скандал с Medoff

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что компания “Беверидж Трейдинг Компани” якобы потеряла право разливать свою же водку Medoff. Об этом писал блогер Денис Гороховский, упоминая, что письма с таким содержанием рассылает супермаркетам львовский водочный завод “Гетьман”.

Сегодня на ситуацию отреагировал директор компании “Беверидж Трейдинг Компани” Алексей Ковалевич.

Он подтвердил факт рассылки писем от имени НПП “Гетьман” и заявил, что их компания столкнулась с попыткой незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара “Беверидж Трейдинг Компани”.

“Я официально опровергаю информацию (об утрате компанией права разливать продукцию Medoff и др. — ред.), потому что ТМ Medoff, а также ТМ Наша марка и ТМ Arctica на условиях лицензионного соглашения сегодня принадлежат компании "Беверидж Трейдинг Компани", директором которой я, собственно, и являюсь. "Беверидж Трейдинг Компани” как производил, так и производит продукцию ТМ Medoff, ТМ Наша марка и ТМ Arctica на абсолютно законных основаниях.

Мы приложим максимум усилий, чтобы сложившаяся ситуация не повлекла за собой сбоев в поставках любимой водки украинцев на полки магазинов“, — заявил Алексей Ковалевич.

За комментарием по сути возникшего конфликта УНН обратился к НПП “Гетьман”, однако, на львовском заводе так и не смогли ответить ни на один вопрос журналиста.

В частности, заместитель генерального директора по развитию продаж НПП “Гетьман” Роман Залуцкий (его телефон указан в письмах для торговых сетей как ответственного лица за поставки продукции под спорными марками — ред.) заявил, что не уполномочен разговаривать на эту тему.

Коллега Залуцкого, заместитель генерального директор НПП “Гетьман” Мария Сапелюк сначала попросила журналиста “перезвонить ей попозже”.

Далее, в телефонном разговоре она не смогла сказать, у кого НПП “Гетьман” и на каких основаниях приобрел (если приобрел) ТМ Medoff, ТМ Наша марка и ТМ Arctica.

Также Сапелюк не прокомментировала и позицию “Беверидж Трейдинг Компани” о том, что компания является единственным и легальным правообладателем брендов.

Представительница НПП “Гетьман” добавила, что пояснить ситуацию она может “только в письменном виде”.

УНН готово опубликовать позицию НПП “Гетьман”, в случае, если она таки будет предоставлена редакции.

Напомним, ранее блогер Денис Гороховский написал, что ситуация с брендами “Беверидж Трейдинг Компани” похожа на рейдерскую схему вывода торговых марок на офшоры с целью дальнейшей перепродажи.

Также напомним, согласно данным компании “Retail Tracking Research International”, водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев.