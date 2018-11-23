У "Гетьмані" не змогли прокоментувати скандал з Medoff

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія "Беверидж Трейдинг Компані" нібито втратила право розливати свою ж горілку Medoff. Про це писав блогер Денис Гороховський, згадуючи, що листи з таким змістом розсилає супермаркетам львівський горілчаний завод "Гетьман".

Сьогодні на ситуацію відреагував директор компанії "Беверидж Трейдинг Компані" Олексій Ковалевич.

Він підтвердив факт розсилки листів від імені НВП "Гетьман" і заявив, що їхня компанія зіткнулася зі спробою незаконного заволодіння ліцензійними правами на ТМ з боку колишніх партнерів кінцевого бенефіціара "Беверидж Трейдинг Компані".

"Я офіційно спростовую інформацію (про втрату компанією права розливати продукцію Medoff та ін. - ред.), тому що ТМ Medoff, а також ТМ Наша марка і ТМ Arctica на умовах ліцензійної угоди сьогодні належать компанії "Беверидж Трейдинг Компані", директором якої я, власне, і є. "Беверидж Трейдинг Компані" як виробляв, так і виробляє продукцію ТМ Medoff, ТМ Наша марка і ТМ Arctica на абсолютно законних підставах.

Ми докладемо максимум зусиль, щоб ситуація, що склалася не спричинила за собою збоїв в поставках улюбленої горілки українців на полиці магазинів", - заявив Олексій Ковалевич.

За коментарем щодо суті конфлікту УНН звернувся до НВП "Гетьман", проте, на львівському заводі так і не змогли відповісти ні на одне питання журналіста.

Зокрема, заступник генерального директора з розвитку продажів НВП "Гетьман" Роман Залуцький (його телефон вказаний в листах для торгових мереж як відповідальної особи за поставки продукції під спірними марками - ред.) заявив, що не уповноважений розмовляти на цю тему.

Колега Залуцького, заступник генерального директор НВП "Гетьман" Марія Сапелюк спочатку попросила журналіста "передзвонити їй пізніше".

Далі, в телефонній розмові вона не змогла сказати, у кого НВП "Гетьман" і на яких підставах придбав (якщо придбав) ТМ Medoff, ТМ Наша марка і ТМ Arctica.

Також Сапелюк не прокоментувала і позицію "Беверидж Трейдинг Компані" про те, що компанія є єдиним і легальним правовласником брендів.

Представниця НВП "Гетьман" додала, що пояснити ситуацію вона може "тільки в письмовому вигляді".

УНН готовий опублікувати позицію НВП "Гетьман", в разі, якщо вона таки буде надана редакції.

Нагадаємо, раніше блогер Денис Гороховський написав, що ситуація з брендами "Беверидж Трейдинг Компані" схожа на рейдерську схему виведення торгових марок на офшори з метою подальшого перепродажу.

Також нагадаємо, згідно з даними компанії "Retail Tracking Research International", горілка Medoff Classic є одним з найулюбленіших напоїв українців.