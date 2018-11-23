Бывшие бизнес-партнеры Medoff попытались присвоить и перепродать бренд через оффшоры - заявление

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Beverage Trading Company отреагировали на ситуацию с известной украинской водкой Medoff. По словам директора компании Алексея Ковалевича, они столкнулись с попыткой незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара Beverage Trading Company. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ковалевич подтвердил информацию о том, что НПП “Гетьман” рассылает украинским торговым сетям письма, в которых утверждает, что якобы получило лицензию на ТМ Medoff для разлива на своем заводе.

“Я официально опровергаю эту информацию, потому что ТМ Medoff, а также ТМ Наша марка и ТМ Arctica на условиях лицензионного соглашения сегодня принадлежат компании Beverage Trading Company, директором которой я, собственно, и являюсь”, — заявил директор Beverage Trading Company.

Он добавил, что юристы компании сегодня тщательно разбираются в ситуации с целью выяснить, на каком основании оффшорная компания Zaforpo Ventures (Кипр, директор — Джонатан Вейл) позиционирует себя правообладателем брендов Beverage Trading Company и якобы передает их в пользование НПП “Гетьман”.

“Хочу особенно акцентировать внимание на том, что Zaforpo Ventures не является соучредителем Beverage Trading Company и не имеет никакого отношения к деятельности нашей компании. Сам Джонатан Вейл, подписавший проект! лицензионного договора с „Гетьманом“, примерно 5 лет тому назад занимал должность директора компании ООО „Крымская водочная компания“, которая была вынуждена прекратить деятельность в связи с аннексией Крыма.

Вся операционная деятельность с ООО была переведена на Beverage Trading Company. Следовательно, никаких законных оснований распоряжаться правами на ТМ Beverage Trading Company упомянутый мною Джонатан Вейл не имеет. Тем более, что указанный человек никогда не входил в число бенефициаров этого бизнеса”, — пояснил Ковалевич.

По его словам, длительное время формальное отношение к компании ООО “Истерн Беверидж Трейдинг” имел Нил Смит. Он представлял интересы реального конечного бенефициара компании, “однако сам никогда не являлся ее собственником”, подчеркнул директор компании-производителя водки Medoff.

“Сегодня же оказалось, что оффшорная компания г-на Смита „EBC“ (Кипр) выступила „передатчиком“ прав на наши торговые марки компании Zaforpo Ventures”, — отметил он.

В связи с этим, в Beverage Trading Company считают, что имеет место попытка “незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара Beverage Trading Company”.

Ковалевич заверил, что Beverage Trading Company как производил, так и производит продукцию ТМ Medoff, ТМ Наша марка и ТМ Arctica на абсолютно законных основаниях.

“Мы приложим максимум усилий, чтобы сложившаяся ситуация не повлекла за собой сбоев в поставках любимой водки украинцев на полки магазинов”, — резюмировал он.

Напомним, ранее со ссылкой на информацию от торговых сетей, СМИ стало известно о попытке рейдерства Medoff на кипрские оффшоры.

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