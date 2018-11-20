Торговые сети заподозрили рейдерство водочной торговой марки Medoff - блогер
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Торговые сети стали получать странные письма о том, что компания “Беверидж Трейдинг Компани” якобы утратила право разливать свою же водку Medoff. Об этом ритейл информирует львовский завод “Гетьман”. По предварительной информации, торговую марку вывели на кипрский оффшор. Об этом в Facebook сообщил блогер Денис Гороховский, передает УНН.
По его словам, о ситуации ему стало известно от друга, работающего в сетевом ритейле.
“Один мой товарищ работает в сетевом ритейле. Поведал мне интереснейшую историю о том, как сегодня на алкогольном рынке рейдерят торговые марки известных украинских водок. На голубом глазу, как говорится, уводят на Кипр... пару недель тому назад торговые сети получили странные письма о том, что бренд Medoff его родной производитель Беверидж Трейдинг Компани якобы больше не имеет права выпускать. И это право теперь через три офшорные прокладки получил львовский завод „Гетьман“. Тот самый „Гетьман“, который зарегистрирован на оффшорах c конечным бенефициаром киприотом Петером Зикой. Этот же „Гетьман“ проходит по делу Одесской областной прокуратуры как участник фиктивных финансовых схем и налоговых махинаций”, — сообщил Гороховский.
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По его словам, торговые сети пребывают в легком недоумении. В компании-производителе Medoff “Беверидж Трейдинг Компани” тоже “в шоке”, однако заверили, что никому свою торговую марку не отдавали и дальше продолжают производить свою водку.
“А по письмам от „Гетьмана“ — обещали разобраться”, — уточнил блогер.
Гороховский уточнил, что пока вся эта ситуация выглядит как банальное рейдерство.
“У материнской компании Medoff по-черному рейдернули торговые марки, переписав их на оффшоры под руководством неких Нила Смита, и киприотов Клео Василиуса и Джонатана Вейла (информация из писем в адрес торговых сетей). Кто эти люди? Существуют ли они в природе? Наверное, нужно спросить у „Гетьмана“, а попутно и у Садового поинтересоваться, сколько ему перепало... Для тех, кто не в теме, львовские водочники сегодня контролируют „Укрспирт“, а Садовой, как и годится мэру — и в теме, и в доле. Без его ведома на беспредел не пошли бы, ибо муха без билета во Львове не летает”, — сообщил блогер.
По его информации, среди компаний, фигурирующих в подлоге — “Истен Беверидж Компани ЛТД” и “Зафорпо Вентурес Лимитид” (с регистрацией на Кипре).
“Думаю, дела по Medoff пойдут в суды, но, а пока правоохранители будут искать ниточки рейдерской схемы — в канун Нового года украинцы могут остаться без любимого бренда”, — резюмировал Гороховский.
Он также напомним, что водка Medoff — одна из самых известных торговых марок в Украине, входящая в ТОП-10 лидеров мировых продаж.
Напомним, согласно данным компании “Retail Tracking Research International”, водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев.