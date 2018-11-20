Торговые сети заподозрили рейдерство водочной торговой марки Medoff - блогер

По его словам, о ситуации ему стало известно от друга, работающего в сетевом ритейле.

“Один мой товарищ работает в сетевом ритейле. Поведал мне интереснейшую историю о том, как сегодня на алкогольном рынке рейдерят торговые марки известных украинских водок. На голубом глазу, как говорится, уводят на Кипр... пару недель тому назад торговые сети получили странные письма о том, что бренд Medoff его родной производитель Беверидж Трейдинг Компани якобы больше не имеет права выпускать. И это право теперь через три офшорные прокладки получил львовский завод „Гетьман“. Тот самый „Гетьман“, который зарегистрирован на оффшорах c конечным бенефициаром киприотом Петером Зикой. Этот же „Гетьман“ проходит по делу Одесской областной прокуратуры как участник фиктивных финансовых схем и налоговых махинаций”, — сообщил Гороховский.

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По его словам, торговые сети пребывают в легком недоумении. В компании-производителе Medoff “Беверидж Трейдинг Компани” тоже “в шоке”, однако заверили, что никому свою торговую марку не отдавали и дальше продолжают производить свою водку.

“А по письмам от „Гетьмана“ — обещали разобраться”, — уточнил блогер.

Гороховский уточнил, что пока вся эта ситуация выглядит как банальное рейдерство.

“У материнской компании Medoff по-черному рейдернули торговые марки, переписав их на оффшоры под руководством неких Нила Смита, и киприотов Клео Василиуса и Джонатана Вейла (информация из писем в адрес торговых сетей). Кто эти люди? Существуют ли они в природе? Наверное, нужно спросить у „Гетьмана“, а попутно и у Садового поинтересоваться, сколько ему перепало... Для тех, кто не в теме, львовские водочники сегодня контролируют „Укрспирт“, а Садовой, как и годится мэру — и в теме, и в доле. Без его ведома на беспредел не пошли бы, ибо муха без билета во Львове не летает”, — сообщил блогер.

По его информации, среди компаний, фигурирующих в подлоге — “Истен Беверидж Компани ЛТД” и “Зафорпо Вентурес Лимитид” (с регистрацией на Кипре).

“Думаю, дела по Medoff пойдут в суды, но, а пока правоохранители будут искать ниточки рейдерской схемы — в канун Нового года украинцы могут остаться без любимого бренда”, — резюмировал Гороховский.

Он также напомним, что водка Medoff — одна из самых известных торговых марок в Украине, входящая в ТОП-10 лидеров мировых продаж.

Напомним, согласно данным компании “Retail Tracking Research International”, водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев.