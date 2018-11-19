Водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Водка Medoff Classic входит в ТОП-10 брендов, которые покупают украинцы. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании "Retail Tracking Research International", передает УНН со ссылкой на сообщение компании-производителя напитка Beverage Trading Company.
В частности сообщается, что водка Medoff Classic занимает 8 место в ТОП-10 самых популярных брендов.
Водка Medoff Classic от MEDOFF появилась на рынке в 2003 году.
"Благодаря уникальной технологии фильтрации "медовый дождь" водка приобретает невероятною мягкость и пьется по-настоящему легко", - рассказывает компания-производитель напитка.
Справка: MEDOFF - международный бренд, который за период своего существования (с 2003 года) получил уже более 70 наград на международных дегустационных конкурсах. Экспортируется в более чем 30 стран мира. Имеет многоуровневую систему защиты от подделок.