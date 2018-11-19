Водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105114 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110874 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147850 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142943 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135700 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127869 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170055 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118062 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев

Водка Medoff Classic является одним из самых любимых напитков украинцев

Киев  •  УНН

 • 25186 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Водка Medoff Classic входит в ТОП-10 брендов, которые покупают украинцы. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании "Retail Tracking Research International", передает УНН со ссылкой на сообщение компании-производителя напитка Beverage Trading Company.

В частности сообщается, что водка Medoff Classic занимает 8 место в ТОП-10 самых популярных брендов.

Водка Medoff Classic от MEDOFF появилась на рынке в 2003 году.

"Благодаря уникальной технологии фильтрации "медовый дождь" водка приобретает невероятною мягкость и пьется по-настоящему легко", - рассказывает компания-производитель напитка.

Справка: MEDOFF - международный бренд, который за период своего существования (с 2003 года) получил уже более 70 наград на международных дегустационных конкурсах. Экспортируется в более чем 30 стран мира. Имеет многоуровневую систему защиты от подделок.

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