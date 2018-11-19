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Горілка Medoff Classic є одним з найулюбленіших напоїв українців

Горілка Medoff Classic є одним з найулюбленіших напоїв українців

Київ • УНН

 • 25186 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Горілка Medoff Classic входить у ТОП-10 брендів, які купують українці. Про це свідчать дані аналітиків компанії "Retail Tracking Research International", передає УНН із посиланням на повідомлення компанії-виробника напою Beverage Trading Company.

Зокрема повідомляється, що горілка Medoff Classic займає 8 місце у ТОП-10 найпопулярніших брендів.

Горілка Medoff Classic від MEDOFF з’явилася на ринку 2003 року.

"Завдяки унікальній технології фільтрації "медовий дощ" горілка набуває неймовірної м’якості і п’ється по-справжньому легко", - розповідає компанія-виробник напою.

Довідка: MEDOFF – міжнародний бренд, який за період свого існування (з 2003 року) отримав вже більше 70 нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах. Експортується у більше ніж 30 країн світу. Має багаторівневу систему захисту від підробок.

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