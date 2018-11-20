Торговельні мережі запідозрили рейдерство горілчаної торгової марки Medoff - блогер

За його словами, про ситуацію йому стало відомо від друга, що працює в мережевому ритейлі.

"Один мій товариш працює в мережевому ритейлі. Розповів мені цікаву історію про те, як сьогодні на алкогольному ринку рейдерять торгові марки відомих українських горілок. На блакитному оці, як то кажуть, відводять на Кіпр... пару тижнів тому торгові мережі отримали дивні листи про те, що бренд Medoff його рідний виробник Беверидж Трейдинг Компані нібито більше не має права випускати. І це право тепер через три офшорні прокладки отримав львівський завод "Гетьман". Той самий "Гетьман", який зареєстрований на офшорах з кінцевим бенефіціаром кіпріотом Петером Зікой. Цей же "Гетьман" проходить у справі Одеської обласної прокуратури як учасник фіктивних фінансових схем і податкових махінацій", - повідомив Гороховський.

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За його словами, торгові мережі "трохи здивовані". У компанії-виробнику Medoff "Беверидж Трейдинг Компані" теж "в шоці", проте запевнили, що нікому свою торгову марку не віддавали і далі продовжують виробляти свою горілку.

"А щодо листів від "Гетьмана "- обіцяли розібратися", - уточнив блогер.

Гороховський уточнив, що поки вся ця ситуація виглядає як банальне рейдерство.

"У материнської компанії Medoff по-чорному рейдернули торгові марки, переписавши їх на офшори під керівництвом деяких Ніла Сміта, і кіпріотів Клео Васіліуса і Джонатана Вейла (інформація з листів на адресу торгових мереж). Хто ці люди? Чи існують вони в природі? Напевно, потрібно запитати у "Гетьмана", а попутно і у Садового поцікавитися, скільки йому перепало... Для тих, хто не в темі, львівські виробники горілки сьогодні контролюють "Укрспирт", а Садовий, як і годиться меру - і в темі, і в долі. Без його відома на свавілля не пішли б, бо муха без квитка у Львові не літає", - повідомив блогер.

За його інформацією, серед компаній, що фігурують в підробці - "Істен Беверидж Компані ЛТД" і "Зафорпо Вентурес Лімітід" (з реєстрацією на Кіпрі).

"Думаю, справи щодо Medoff підуть до судів, а поки правоохоронці шукатимуть ниточки рейдерської схеми - напередодні Нового року українці можуть залишитися без улюбленого бренду", - резюмував Гороховський.

Він також нагадаємо, що горілка Medoff - одна з найвідоміших торгових марок в Україні, що входить в ТОП-10 лідерів світових продажів.

Нагадаємо, згідно з даними компанії "Retail Tracking Research International", горілка Medoff Classic є одним з найулюбленіших напоїв українців.