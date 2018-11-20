Торговельні мережі запідозрили рейдерство горілчаної торгової марки Medoff - блогер

ukru
Ексклюзив
09:46 • 13262 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 33576 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 85225 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 210795 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 508107 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 491572 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 473577 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465789 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333910 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268958 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 109536 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 113118 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 107658 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 99157 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 65316 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 85225 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 459958 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 541739 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 464745 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 413207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 20569 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178278 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174708 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174756 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168837 перегляди
Актуальне
Торговельні мережі запідозрили рейдерство горілчаної торгової марки Medoff - блогер

Торговельні мережі запідозрили рейдерство горілчаної торгової марки Medoff - блогер

Київ • УНН

 • 15369 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Торгові мережі почали отримувати дивні листи про те, що компанія "Беверидж Трейдинг Компані" нібито втратила право розливати свою ж горілку Medoff. Про це рітейл інформує львівський завод "Гетьман". За попередньою інформацією, торговельну марку вивели на кіпрський офшор. Про це в Facebook повідомив блогер Денис Гороховський, передає УНН.

За його словами, про ситуацію йому стало відомо від друга, що працює в мережевому ритейлі.

"Один мій товариш працює в мережевому ритейлі. Розповів мені цікаву історію про те, як сьогодні на алкогольному ринку рейдерять торгові марки відомих українських горілок. На блакитному оці, як то кажуть, відводять на Кіпр... пару тижнів тому торгові мережі отримали дивні листи про те, що бренд Medoff його рідний виробник Беверидж Трейдинг Компані нібито більше не має права випускати. І це право тепер через три офшорні прокладки отримав львівський завод "Гетьман". Той самий "Гетьман", який зареєстрований на офшорах з кінцевим бенефіціаром кіпріотом Петером Зікой. Цей же "Гетьман" проходить у справі Одеської обласної прокуратури як учасник фіктивних фінансових схем і податкових махінацій", - повідомив Гороховський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економісти прогнозують зростання цін на алкоголь в Україні

За його словами, торгові мережі "трохи здивовані". У компанії-виробнику Medoff "Беверидж Трейдинг Компані" теж "в шоці", проте запевнили, що нікому свою торгову марку не віддавали і далі продовжують виробляти свою горілку.

"А щодо листів від "Гетьмана "- обіцяли розібратися", - уточнив блогер.

Гороховський уточнив, що поки вся ця ситуація виглядає як банальне рейдерство.

"У материнської компанії Medoff по-чорному рейдернули торгові марки, переписавши їх на офшори під керівництвом деяких Ніла Сміта, і кіпріотів Клео Васіліуса і Джонатана Вейла (інформація з листів на адресу торгових мереж). Хто ці люди? Чи існують вони в природі? Напевно, потрібно запитати у "Гетьмана", а попутно і у Садового поцікавитися, скільки йому перепало... Для тих, хто не в темі, львівські виробники горілки сьогодні контролюють "Укрспирт", а Садовий, як і годиться меру - і в темі, і в долі. Без його відома на свавілля не пішли б, бо муха без квитка у Львові не літає", - повідомив блогер.

За його інформацією, серед компаній, що фігурують в підробці - "Істен Беверидж Компані ЛТД" і "Зафорпо Вентурес Лімітід" (з реєстрацією на Кіпрі).

"Думаю, справи щодо Medoff підуть до судів, а поки правоохоронці шукатимуть ниточки рейдерської схеми - напередодні Нового року українці можуть залишитися без улюбленого бренду", - резюмував Гороховський.

Він також нагадаємо, що горілка Medoff - одна з найвідоміших торгових марок в Україні, що входить в ТОП-10 лідерів світових продажів.

Нагадаємо, згідно з даними компанії "Retail Tracking Research International", горілка Medoff Classic є одним з найулюбленіших напоїв українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,090.55