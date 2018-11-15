Эксперт: правительство не успокоится - цены на алкоголь вырастут

"В бюджет 2019 года не заложили повышение акциза на алкоголь, что должно означать, что в следующем году стоимость всех алкогольных напитков должна повышаться только из-за роста себестоимости. Но это вовсе не означает, что правительство не прибегнет к наполнению бюджета за счет производителей водки, пива и вина. И сделает это с черного хода - а именно из-за поднятия минимальных розничных цен, как это произошло всего месяц назад", - написал он.

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Уходящий год показал снижение официального производства алкоголя, бешеный рост теневого сектора и низкий уровень поступления налогов в бюджет от продажи алкоголя, добавил эксперт.

Если бы правительство повысило акцизы на 9%, как планировало, весь алкоголь подорожал бы в среднем на 6%, отметил Дорошенко.

"Но если тебе не позволили поднять акцизы, то кто мешает Постановлением Кабинета Министров поднять минимальные цены, по которым производители больше заплатят НДС на прибыль? Тем более, что часть акциза идет в местные бюджеты, то прямые налоги будут идти только в государственный бюджет.

То есть тот же продукт, только в профиль. А поскольку бюджет следующего года будет трещать по швам уже в феврале, то следует ожидать любых неприятных сюрпризов", - считает эксперт.

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Алкоголь в Украине дорожает не из-за забот правительства уровнем потребления продукта украинцами, отметил Дорошенко.

"Потому, что все кто, хочет снизить потребление алкоголя стимулируют переход на пиво и вино, а в первую очередь стимулируют потребление сухого вина. А у нас минимальную розничную цену на него поднимают так же, как и на водку. Поэтому она еще долго будет алкогольным напитком №1 в Украине", - резюмировал эксперт.

Как писал УНН, Рада отказалась поднимать акцизы на алкоголь на 9%. Эксперты назвали такое решение законодателей правильным.