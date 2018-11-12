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Економіст пояснив, чому депутати відмовилися переглядати акцизи на алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ціни на алкоголь відносно доходів українців сьогодні і так дуже високі, а тому рішення парламенту про відмову переглядати акцизи — правильне. Таку думку у коментарі УНН висловив економіст Андрій Новак.

Разом з тим, він вважає за потрібне дочекатися прийняття бюджету на 2019 рік, аби там не виявилося неприємних сюрпризів.

“Треба побачити остаточну прийняту версію Держбюджету на 2019 рік, щоб переконатися, що акцизи, в тому числі на алкоголь, не будуть підніматися.

Відмова переглядати акциз — це правильно, бо незважаючи на те, що ціни на алкоголь в Україні, порівняно навіть із сусідніми країнами, є нижчими, рівні доходів українців є найнижчими у ЄС. І якщо зіставляти ціни на алкогольну продукцію із рівнем доходів українців, то алкоголь для українців і так дуже дорогий”, — сказав він.

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Новак нагадав, що вітчизняний алкогольний ринок сьогодні активно тінізується.

“Дуже активізувалось самогоноваріння, особливо у сільській місцевості. І це є прямий наслідок того, що ціни на алкоголь неадекватно високі відносно доходів українців. Тому перегляд акцизів відклали обґрунтовано. Їх підвищення спровокувало би ще більше негативних наслідків”, — додав економіст.

Як писав УНН, у 2019 році акцизи на алкоголь зростати не будуть. Таке рішення прийняли депутати.

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