У 2019 році акцизи на алкоголь рости не будуть

Мова про абсолютно всі алкогольні напої – горілку, вино, пиво, слабоалкогольні напої тощо.

У Європейській Бізнес Асоціації схвально оцінили такі наміри ВР. Там нагадали, що у 2017 році акцизи на лікеро-горілчані вироби було збільшено на 20%.

"Однак, це не забезпечило додаткових надходжень до державного бюджету, як передбачалось, але й призвело до їх зменшення. Так, обсяги надходження до бюджету від вироблених та реалізованих в Україні горілки та лікеро-горілчаних виробів склали у 2017 році 6,246 млрд грн в порівнянні з 6,405 млрд грн у 2016 році", - повідомили у ЄБА.

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Крім того, за даними асоціації, в період з 2014 по 2017 роки ставка акцизного податку зросла на 125% - з 56,42 грн за 1 л 100% спирту до 126,96 грн за 1 л 100% спирту.

"Водночас, надходження зросли лише на 14% - з 5,491 млрд грн до 6,246 млрд грн", - пояснили в асоціації.

При цьому, частка нелегального ринку алкогольної продукції продовжує збільшуватись. І чергове зростання ставок акцизного податку сприяло б цьому процесу.

"Так, за оцінками Держслужби статистики, уже понад 50% міцного алкоголю (горілка, коньяк тощо) на нашому ринку є нелегальними. З однієї пляшки горілки нелегали сьогодні заробляють у 100 разів більше, ніж офіційний виробник українського алкоголю. Від цього легальний бізнес зазнає серйозних втрат", - йдеться у повідомленні.

Якість нелегального алкоголю часто не відповідає, навіть, мінімальним вимогам харчової безпеки. За даними медиків, щороку понад 10 тис. людей опиняються в лікарні через неякісний алкоголь, поінформували у ЄБА.

"Виробники та імпортери алкоголю вітають дане рішення Верховної Ради та сподіваються на фінальне прийняття документу без внесення змін щодо ставок на алкоголь. Це дозволить прозорим виробникам сповільнити падіння виробництва. А країні, в цілому, зробити крок в напрямку врегулювання ситуація з нелегальним алкоголем на ринку", - резюмувала ЄБА.

Як писав УНН, напередодні уряд пропонував парламенту підвищити акцизи на алкогольну продукцію на 9%.