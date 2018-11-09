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В 2019 году акцизы на алкоголь расти не будут

В 2019 году акцизы на алкоголь расти не будут

Киев  •  УНН

 • 16236 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 ноября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о ставках акцизного налога на алкогольные напитки. В 2019 году их менять не планируют. Об этом говорится в законопроекте №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", который был поддержан в первом чтении, передает УНН.

Речь об абсолютно всех алкогольных напитках - водке, вине, пиве, слабоалкогольных напитках и тому подобное.

В Европейской Бизнес Ассоциации одобрили такие намерения ВР. Там напомнили, что в 2017 году акцизы на ликеро-водочные изделия были увеличены на 20%.

"Однако, это не обеспечило дополнительных поступлений в государственный бюджет, как предполагалось, но и привело к их уменьшению. Так, объемы поступления в бюджет от произведенных и реализованных в Украине водки и ликеро-водочных изделий составили в 2017 году 6,246 млрд грн по сравнению с 6,405 млрд грн в 2016 году", - сообщили в Ассоциации.

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Кроме того, по данным ассоциации, в период с 2014 по 2017 годы ставка акцизного налога выросла на 125% - с 56,42 грн за 1 л 100% спирта до 126,96 грн за 1 л 100% спирта.

"Вместе с тем, поступления выросли всего на 14% - с 5,491 млрд грн до 6,246 млрд грн", - пояснили в ассоциации.

При этом, доля нелегального рынка алкогольной продукции продолжает увеличиваться. И очередной рост ставок акцизного налога способствовал бы этому процессу.

"Так, по оценкам Госслужбы статистики, уже более 50% крепкого алкоголя (водка, коньяк и т.п.) на нашем рынке являются нелегальными. С одной бутылки водки нелегалы ​​сегодня зарабатывают в 100 раз больше, чем официальный производитель украинского алкоголя. От этого легальный бизнес испытывает серьезные потери", - говорится в сообщении.

Качество нелегального алкоголя часто не соответствует даже минимальным требованиям пищевой безопасности. По данным медиков, ежегодно более 10 тыс. человек оказываются в больнице из-за некачественного алкоголя, сообщили в Ассоциации.

"Производители и импортеры алкоголя приветствуют данное решение Верховной Рады и надеются на финальное принятие документа без внесения изменений по ставкам на алкоголь. Это позволит прозрачным производителям замедлить падение производства. А стране, в целом, сделать шаг в направлении урегулирования ситуации с нелегальным алкоголем на рынке", - резюмировала ЕБА.

Как писал УНН, накануне правительство предлагало парламенту повысить акцизы на алкогольную продукцию на 9%.

Украинские Национальные Новости

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