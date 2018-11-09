В 2019 году акцизы на алкоголь расти не будут

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 ноября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о ставках акцизного налога на алкогольные напитки. В 2019 году их менять не планируют. Об этом говорится в законопроекте №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", который был поддержан в первом чтении, передает УНН.