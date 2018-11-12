Экономист объяснил, почему депутаты отказались пересматривать акцизы на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Цены на алкоголь относительно доходов украинцев сегодня и так очень высокие, а потому решение парламента об отказе просматривать акцизы - правильное. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.
Вместе с тем, он считает нужным дождаться принятия бюджета на 2019 год, чтобы там не оказалось неприятных сюрпризов.
“Надо увидеть окончательную принятую версию Госбюджета на 2019 год, чтобы убедиться, что акцизы, в том числе на алкоголь, не будут подниматься.
Отказ просматривать акциз — это правильно, потому что несмотря на то, что цены на алкоголь в Украине по сравнению даже с соседними странами, ниже, уровни доходов украинцев является самыми низкими в ЕС. И если сопоставлять цены на алкогольную продукцию с уровнем доходов украинцев, то алкоголь для украинцев и так очень дорогой”, — сказал он.
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Новак напомнил, что отечественный алкогольный рынок сегодня активно тенизируется.
“Очень активизировалось самогоноварение, особенно в сельской местности. И это прямое следствие того, что цены на алкоголь неадекватно высокие относительно доходов украинцев. Поэтому пересмотр акцизов отложили обоснованно. Их повышение спровоцировало бы еще больше негативных последствий”, — добавил экономист.
Как писал УНН, в 2019 году акцизы на алкоголь расти не будут. Такое решение приняли депутаты.