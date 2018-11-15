Експерт: уряд не заспокоїться - ціни на алкоголь зростуть

"У бюджет 2019 року не заклали підняття акцизу на алкоголь, що повинно означати, що в наступному році вартість усіх алкогольних напоїв повинна підвищуватись лише через зростання собівартості. Але це зовсім не означає, що уряд не вдасться до наповнення бюджету за рахунок виробників горілки, пива та вина. І зробить це з чорного ходу – а саме через підняття мінімальних роздрібних цін, як це сталося лише місяць тому", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2019 році акцизи на алкоголь рости не будуть

Рік, що минає, показав зниження офіційного виробництва алкоголю, шалене зростання тіньового сектору та низький рівень надходження податків до бюджету від продажу алкоголю, додав експерт.

Якби уряд підвищив акцизи на 9%, як планував, весь алкоголь подорожчав би в середньому на 6%, наголосив Дорошенко.

"Але якщо тобі не дозволили підняти акцизи, то хто заважає Постановою Кабінету Міністрів підняти мінімальні ціни, з яких виробники більше сплатять ПДВ на прибуток? Тим паче, що частина акцизу йде до місцевих бюджетів, то прямі податки будуть йти лише до державного бюджету.

Тобто той же продукт, тільки в профіль. А оскільки бюджет наступного року буде тріщати по швах уже в лютому, то слід чекати будь-яких неприємних сюрпризів", - вважає експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новинка MEDOFF Cities Edition отримала золото на міжнародному конкурсі

Алкоголь в Україні дорожчає не через турботу Уряду рівнем споживання продукту українцями, зауважив Дорошенко.

"Тому, що всі хто, хоче знизити споживання алкоголю стимулюють перехід на пиво та вино, а в першу чергу стимулюють споживання сухого вина. А в нас мінімальну роздрібну ціну на нього піднімають так саме, як і на горілку. Тому вона ще довго буде алкогольним напоєм №1 в Україні", - резюмував експерт.

Як писав УНН, Рада відмовилася піднімати акцизи на алкоголь на 9%. Експерти назвали таке рішення законодавців правильним.