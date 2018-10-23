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Новинка MEDOFF Cities Edition отримала золото на міжнародному конкурсі

Новинка MEDOFF Cities Edition отримала золото на міжнародному конкурсі

Київ • УНН

 • 9939 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Горілка MEDOFF Tokyo лінійки Cities Edition отримала золоту медаль на міжнародному конкурсі Asia International Spirits Competition 2018, передає УНН із посиланням на дані компанії виробника напою Beverage Trading Company.

Конкурс проходив на початку вересня у Гонконгу, у ньому взяли участь більше сотні алкогольних брендів із різних куточків світу. Зразки дегустували наосліп професійні сомельє. Напої оцінювали за органолептичними показниками – запах, смак, післясмак.

"Для MEDOFF Tokyo це перший міжнародний конкурс світового рівня, який одразу відзначив вишукану горілку золотою медаллю", - розповіли у Beverage Trading Company.

Нагадаємо, що серія горілок Cities Edition від MEDOFF з’явилася на ринку цієї весни. Лінійка представлена трьома видами з назвами мегаполісів.

"Горілка з настоєм рису у складі отримала назву японської столиці – Токіо. Було б дивно не відправити саме цей зразок на азіатський конкурс.

Як і всі горілки MEDOFF, Токіо має вишуканий горілчаний смак, горілка дійсно м’яка і легко п’ється. Ми впевнені, що саме за неперевершену м’якість горілка отримала високу нагороду", - прокоментував директор з маркетингу компанії виробника напою Олексій Безуглий.

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