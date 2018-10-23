Новинка MEDOFF Cities Edition получила золото на международном конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Водка MEDOFF Tokyo линейки Cities Edition получила золотую медаль на международном конкурсе Asia International Spirits Competition 2018, передает УНН со ссылкой на данные компании производителя напитка Beverage Trading Company.
Конкурс проходил в начале сентября в Гонконге, в нем приняли участие более сотни алкогольных брендов из разных уголков мира. Образцы дегустировали вслепую профессиональные сомелье. Напитки оценивали по органолептическим показателям - запах, вкус, послевкусие.
"Для MEDOFF Tokyo это первый международный конкурс мирового уровня, который сразу отметил изысканную водку золотой медалью", - рассказали в Beverage Trading Company.
Напомним, что серия водок Cities Edition от MEDOFF появилась на рынке этой весной. Линейка представлена тремя видами с названиями городов.
"Водка с настоем риса в составе получила название японской столицы - Токио. Было бы странно не отправить именно этот образец на азиатский конкурс.
Как и все водки MEDOFF, Токио имеет изысканный водочный вкус, водка действительно мягкая и легко пьется. Мы уверены, что именно за непревзойденную мягкость водка получила высокую награду", - прокомментировал директор по маркетингу компании производителя напитка Алексей Безуглый.