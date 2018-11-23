Колишні бізнес-партнери Medoff спробували привласнити і перепродати бренд через офшори - заява

Ковалевич підтвердив інформацію про те, що НПП "Гетьман" розсилає українським торговельним мережам листи, в яких стверджує, що нібито отримало ліцензію на ТМ Medoff для розливу на своєму заводі.

"Я офіційно спростовую цю інформацію, тому що ТМ Medoff, а також ТМ Наша марка і ТМ Arctica на умовах ліцензійної угоди сьогодні належать компанії Beverage Trading Company, директором якої я, власне, і є", - заявив директор Beverage Trading Company.

Він додав, що юристи компанії сьогодні ретельно розбираються в ситуації з метою з'ясувати, на якій підставі офшорна компанія Zaforpo Ventures (Кіпр, директор - Джонатан Вейл) позиціонує себе правовласником брендів Beverage Trading Company і нібито передає їх в користування НПП "Гетьман".

"Хочу особливо акцентувати увагу на тому, що Zaforpo Ventures не є співзасновником Beverage Trading Company і не має ніякого стосунку до діяльності нашої компанії. Сам Джонатан Вейл, який підписав проект! ліцензійного договору з "Гетьманом", приблизно 5 років тому займав посаду директора компанії ТОВ "Кримська горілчана компанія", яка була змушена припинити діяльність у зв'язку з анексією Криму.

Вся операційна діяльність з ТОВ була переведена на Beverage Trading Company. Отже, ніяких законних підстав розпоряджатися правами на ТМ Beverage Trading Company згаданий мною Джонатан Вейл не має. Тим більше, що вказаний чоловік ніколи не входив до числа бенефіціарів цього бізнесу", - пояснив Ковалевич.

За його словами, тривалий час формальне відношення до компанії ТОВ "Істерн Беверидж Трейдинг" мав Ніл Сміт. Він представляв інтереси реального кінцевого бенефіціара компанії, "проте сам ніколи не був її власником", підкреслив директор компанії-виробника горілки Medoff.

"Сьогодні ж виявилося, що офшорна компанія пана Сміта "EBC" (Кіпр) виступила "передавачем" прав на наші торгові марки компанії Zaforpo Ventures", - зазначив він.

У зв'язку з цим у Beverage Trading Company вважають, що має місце спроба "незаконного заволодіння ліцензійними правами на ТМ з боку колишніх партнерів кінцевого бенефіціара Beverage Trading Company".

Ковалевич запевнив, що Beverage Trading Company як виробляв, так і виробляє продукцію ТМ Medoff, ТМ Наша марка і ТМ Arctica на абсолютно законних підставах.

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб ситуація, що склалася, не спричинила збоїв у поставках улюбленої горілки українців на полиці магазинів", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше з посиланням на інформацію від торгових мереж, ЗМІ стало відомо про спробу рейдерства Medoff на кіпрські офшори.