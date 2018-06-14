Французи створили кишеньковий гаджет для визначення міцності і складу вина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Французький стартап MyOeno розробив портативний гаджет, який визначає міцність і склад вина, передає УНН з посиланням на французьке видання On Magazine.
Гаджет має компактний розмір і легко поміщається в кишені. Він передає інформацію про міцність, кислотність, зрілість вина тощо на телефон.
Зокрема, його можна синхронізувати зі смартфоном по Bluetooth.
Вартість гаджета становить 89 євро (близько 2 тис. 700 грн).
Нагадаємо, як писав УНН, українське вино Felicitas було удостоєно нагороди "Відкриття року".