Французи створили кишеньковий гаджет для визначення міцності і складу вина

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Французький стартап MyOeno розробив портативний гаджет, який визначає міцність і склад вина, передає УНН з посиланням на французьке видання On Magazine.

Гаджет має компактний розмір і легко поміщається в кишені. Він передає інформацію про міцність, кислотність, зрілість вина тощо на телефон.

Зокрема, його можна синхронізувати зі смартфоном по Bluetooth.

Вартість гаджета становить 89 євро (близько 2 тис. 700 грн).

Нагадаємо, як писав УНН, українське вино Felicitas було удостоєно нагороди "Відкриття року".

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