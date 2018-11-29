Головні лісники країни готують ялинки до зимових свят

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Державні лісогосподарські підприємства розпочинають реалізацію новорічних ялинок, які вирощуються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок з формування і оздоровлення лісів. Такі методи мінімізують шкоду для навколишнього середовища. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України, передає УНН.