Головні лісники країни готують ялинки до зимових свят

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Державні лісогосподарські підприємства розпочинають реалізацію новорічних ялинок, які вирощуються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок з формування і оздоровлення лісів. Такі методи мінімізують шкоду для навколишнього середовища. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України, передає УНН.

“На площі близько 5 тис. га створені спеціальні плантації новорічних ялинок, де зростає 15 млн шт. хвойних дерев різних порід та віку”, — йдеться у повідомленні.

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Асортимент порід, які вирощуються у якості новорічних ялинок:

  • сосна звичайна,
  • сосна Палласа (кримська),
  • ялина європейська (смерека),
  • ялиця біла (піхта).

Щороку в грудні передбачається проведення рубок догляду за лісом в загущених молодняках, де без шкоди для лісу можна вибрати (відсортувати) близько 1 млн. шт. новорічних ялинок.

Крім того, існує можливість у достатній кількості забезпечити потреби в гілках хвойних порід для створення новорічних композицій, щоб прикрасити оселю оригінальним ялинковим букетом, не рубаючи все дерево.

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У Держлісагентстві також повідомили, що заготівля новорічних ялинок проводиться, враховуючи заявки торгівельних організацій та споживачів. До сфери управління Держлісагентства належать 73% лісового фонду України, а тому забезпеченням новорічними ялинками займаються, крім підприємств Держлісагентства, ще різні лісокористувачі.

Цього року державними лісогосподарськими підприємствами заплановано реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок.

Зрештою, кожен може сам вирішувати, яку ялинку він встановить вдома на новорічні свята — живу чи штучну. Окрім того, низка лісгоспів реалізує живі ялинки у горщиках.

Як повідомляв УНН, підготовка до встановлення головної ялинки на Софійській площі розпочнеться 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів. Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

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