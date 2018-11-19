Головна ялинка України буде заввишки 25 метрів

“Особливістю цього року стане те, що організація Folk Ukraine, яка відповідає за встановлення центральної ялинки в Києві, робитиме дві локації — на Софійській, де буде головна ялинка, і її запалюватимуть 19 грудня перші особи держави, і на Контрактовій площі”, — розповів співрозмовник агентства і додав, що обидві ялинки будуть живими.

Головну ялинку на Софійській площі як все інше почнуть монтувати 24 листопада. Висота новорічного дерева буде 25 метрів. При цьому, на Контрактовій площі новорічна ялинка буде висотою 22 метри.

Нагадаємо, головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

За інформацією КМДА, цього року на киян і гостей столиці чекає культурно-мистецька програма “Країна Північного сяйва”. На Софійський площі 19 грудня о 19:00 засяє головна ялинка столиці. Біля неї розташують екран для передачі вітань.