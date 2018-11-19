Главная елка Украины будет высотой 25 метров

"Особенностью этого года станет то, что организация Folk Ukraine, которая отвечает за установку центральной елки в Киеве, будет делать две локации - на Софийской, где будет главная елка, и ее будут зажигать 19 декабря первые лица государства, и на Контрактовой площади", - рассказал собеседник агентства и добавил, что обе елки будут живыми.

Главную елку на Софийской площади как и все остальное начнут монтировать 24 ноября. Высота новогоднего дерева будет 25 метров. При этом, на Контрактовой площади новогодняя елка будет высотой 22 метра.

Напомним, главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

По информации КГГА, в этом году киевлян и гостей столицы ждет культурно-художественная программа "Страна Северного сияния". На Софийской площади 19 декабря в 19:00 засияет главная елка столицы. У нее разместят экран для передачи приветствий.