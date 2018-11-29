Главные лесники страны готовят елки к зимним праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые выращиваются на специальных плантациях или при проведении рубок по формированию и оздоровлению лесов. Такие методы минимизируют вред для окружающей среды. Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.
“На площади около 5 тыс. га созданы специальные плантации новогодних елок, где растет 15 млн шт. хвойных деревьев разных пород и возраста”, - говорится в сообщении.
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Ассортимент пород, выращиваемых в качестве новогодних елок:
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- сосна обыкновенная,
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- сосна Палласа (крымская),
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- ель европейская (ель),
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- пихта белая (пихта).
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Ежегодно в декабре предполагается проведение рубок ухода за лесом в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно выбрать (отсортировать) около 1 млн. шт. новогодних елок.
Кроме того, существует возможность в достаточном количестве обеспечить потребности в ветвях хвойных пород для создания новогодних композиций, чтобы украсить жилище оригинальным елочным букетом, а не рубя все дерево.
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В Гослесагентстве также сообщили, что заготовка новогодних елок производится, учитывая заявки торговых организаций и потребителей. К сфере управления Гослесагентства принадлежат 73% лесного фонда Украины, а потому обеспечением новогодними елками занимаются, кроме предприятий Гослесагентства, еще разные лесопользователи.
В этом году государственными лесохозяйственными предприятиями планируется реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок.
В конце концов, каждый может сам решать, какую елку он установит дома на новогодние праздники — живую или искусственную. Кроме того, ряд лесхозов реализует живые елки в горшках.
Как сообщал УНН, подготовка к установке главной елки на Софийской площади начнется 24 ноября, ее высота составит 25 метров. Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.