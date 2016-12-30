Магія створення ялинкових прикрас - спецрепортаж УНН

“Етапів створення іграшки достатньо багато, але основних чотири. А саме: склодувний цех, де народжується іграшка, потім етап сріблення, оклунки – це етап, де кульці надають певного кольору, після чого іграшки потрапляють до творчої майстерні наших художників, де їх розмальовують за певним ескізом”, - розповів комерційний директор фабрики Сергій Карпенко.

Перший етап - один з найважніших процесів. Адже майстри-склодуви працюють вручну, без механізованих пристроїв. Прилад, який розігріває спеціальне медичне скло, нагрівається до температури тисячі градусів. Після чого майстер обережно видуває кульку до потрібного розміру.

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“Зі скляної тонкої трубки ми виготовляємо заготовки для кульок, потім розігріваємо і видуваємо кульки. Для того, аби вийшла якісна кулька, головне розігріти і сплавити скло, а потім легенько вдувати повітря у заготовку. В день одна майстриня видуває від 200 до 400 скляних кульок”, - розповіла майстриня-склодув Олена.

Наступний етап це сріблення кульки з середини. Роблять це для того аби кулька не була прозорою і фарба яку потім наносять була більш яскравого кольору. Для цього у кульку наливають спеціальний розчин з аміаку, срібла та дистильованої води та занурюють у теплу води, для хімічної реакції. Після водних процедур, іграшку на добу залишають аби вона висохла. В день майстер посріблює близько 2 тисяч кульок.

“Коли кулька висихає, ми її натираємо шовковою тканиною зі спеціальним розчином. Робимо це для того, щоб не залишалось відбитків пальців та інших речовин, які можуть завадити якісному зафарбуванню кульки. Процес зафарбовування називається “оклунка”, оскільки іграшку “окунають” у розчин фарби”, - розповів майстер фабрики Сергій.

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Один з останніх етапів - творчий цех, де розмальовують іграшки. Весь процес відбувається вручнуЄ, а кульки розмальовують лише за затвердженим ескізом.

“Буває, що за день художник замальовує одну кульку, а буває й так, що 400-500 кульок. Кількість залежить від складності малюнка. Розфарбовуємо кульки акриловими фарбами на водній основі, і вже потім, якщо потрібно, наносимо блискітки”,- додала художниця творчого цеху Ярослава.

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Для того, аби іграшку було легше розмальовувати, на ній залишають невеличкий хвостик. Після усіх процедур його відрізають і вдягають ковпачок.

Зазначимо, фабрика ялинкових іграшок працює не лише перед святами, а протягом усього року, аби встигнути виконати величезні замовлення нановорічні прикраси. За рік фабрика виготовляє близько 600 тисяч кульок. Ціни на виготовлені іграшки коливаються від 40 гривень до 500 євро за кульку.